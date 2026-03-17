Martedì sera alle 21:00 all’Etihad si sfidano Manchester City e Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre gli appassionati si chiedono se ci saranno molti gol. È una partita che mette di fronte due club storici in cerca di un passaggio ai quarti di finale.

Martedì notte vivremo una nuova puntata di quella che sta diventando un’appassionante saga delle edizioni di Champions League di questa epoca: Manchester City e Real Madrid nuovamente opposte, per un posto nelle migliori 8 d’Europa. Si gioca la gara di ritorno e non si parte in equilibrio: mercoledì scorso una prestazione gigantesca di Fede Valverde. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Real Madrid (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol all’Etihad?

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