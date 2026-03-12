Un attore noto per il ruolo in una serie DC entra nel cast del sequel di Superman diretto da James Gunn. La sua partecipazione è stata annunciata mentre si lavora alla produzione del film. La sua presenza si inserisce nel cast di interpreti coinvolti nel progetto. La serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, vedrà anche questa star tra i protagonisti.

Una della star della serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, farà parte del gruppo di interpreti al lavoro sul film diretto da James Gunn. Il cast di Man of Tomorrow, il sequel di Superman, si è arricchito con il protagonista di una delle serie live-action targate DC. Aaron Pierre, star di Lanterns, è stato infatti confermato come uno degli attori coinvolti nel lungometraggio che proseguirà le avventure del supereroe interpretato da David Corenswet. Chi reciterà nel sequel di Superman DC Studios non ha ancora commentato la notizia dell'arrivo di Aaron Pierre tra gli interpreti di Man of Tomorrow, film in arrivo nelle sale americane il 9 luglio 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Man of Tomorrow: il protagonista di una serie DC entra nel cast di sequel di Superman

Articoli correlati

Leggi anche: Man of Tomorrow: Lars Eidinger sarà Brainiac nel sequel di Superman

Il DCU si espande: Aaron Pierre porterà la sua Lanterna Verde nel sequel di Superman dal titolo “Man of Tomorrow”Il nuovo universo cinematografico DC di James Gunn inizia a mostrare la sua natura interconnessa.

Una raccolta di contenuti su Man of Tomorrow il protagonista di una...

Temi più discussi: James Gunn potrebbe lasciare i DC Studios?; Superman, Zack Snyder rompe il silenzio sulla versione di James Gunn; James Gunn potrebbe abbandonare i DC Studios con il passaggio a Paramount secondo le speculazioni di un insider; James Gunn lascerà i DC Studios dopo la fusione tra Warner e Paramount?.

Man of Tomorrow: il protagonista di una serie DC entra nel cast di sequel di SupermanUna della star della serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, farà parte del gruppo di interpreti al lavoro sul film diretto da James Gunn. Il cast di Man of Tomorrow, il sequel di Superman, si è ... movieplayer.it

In Man of Tomorrow con Superman ci sarà anche Lanterna Verde!Il nuovo capitolo del DC Universe continua a prendere forma e arrivano importanti novità sul sequel di Superman, il prossimo film, intitolato Man of Tomorrow promette infatti di ampliare ulteriormente ... cinema.everyeye.it

Fede Valverde against Man City x.com

An Italian man playing baseball in New York - facebook.com facebook