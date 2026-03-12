Il DCU si amplia con l’annuncio che Aaron Pierre interpreterà il personaggio della Lanterna Verde nel sequel di Superman intitolato “Man of Tomorrow”. Il nuovo universo cinematografico DC, diretto da James Gunn, mostra già segni di una narrazione collegata tra i vari film. La produzione del film è in fase di sviluppo e le riprese sono previste per i prossimi mesi.

Il nuovo universo cinematografico DC di James Gunn inizia a mostrare la sua natura interconnessa. Il the Hollywood Reporter ha affermato che Aaron Pierre, già scelto per interpretare l’eroe John Stewart nella serie HBO Lanterns, si è ufficialmente unito al cast di Man of Tomorrow, l’atteso sequel del film Superman del 2025. Scritto e diretto dallo stesso Gunn, il film entrerà in produzione ad aprile presso gli studi di Atlanta. La trama vedrà il ritorno di David Corenswet nel ruolo di Superman e di Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor: i due storici rivali saranno costretti a un’improbabile alleanza per contrastare la minaccia aliena di Brainiac, interpretato dall’attore tedesco Lars Eidinger. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il DCU si espande: Aaron Pierre porterà la sua Lanterna Verde nel sequel di Superman dal titolo “Man of Tomorrow”

Man of Tomorrow: Tutto sul Sequel di Superman con Brainiac e MaximaJames Gunn espande il DCU: nel nuovo film del 2027 vedremo l'inedita alleanza tra l'Uomo d'Acciaio e Lex Luthor contro la minaccia cosmica.

Lanterns, Aaron Pierre rivela l'infortunio prima delle riprese: Avevo il tendine tutto staccato dall'ossoL'attore ha rivelato che subito prima delle riprese della nuova serie DCU aveva subito un gravissimo infortunio che gli è costato un lungo recupero Aaron Pierre ha rivelato su Instagram di aver subito ... movieplayer.it

Lanterns, Aaron Pierre sarà John Stewart nella serie tv del DCUDopo aver rinunciato al suo ruolo in Blade, l'attore ritrova i cinecomic passando alla concorrenza. Sarà lui il coprotagonista della serie per cui è già stato scritturato Kyle Chandler nel ruolo di ... tg24.sky.it

Un ex marine, una rete di potere locale e il confronto tra Don Johnson e Aaron Pierre: questo action-thriller ti aspetta su Netflix. LEGGI L'ARTICOLO https://bit.ly/3PbRLDb - facebook.com facebook

Rilasciato il primo teaser di Lanter, la nuova serie di DC Studios e Warner Bros con Kyle Chandler, Aaron Pierre e Kelly Macdonald. In arrivo su HBO Max ad agosto. x.com