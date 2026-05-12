Mamma e non solo | a Palazzo d’Arnolfo un pomeriggio dedicato alla salute ginecologica alla prevenzione e al dialogo con la cittadinanza
A Palazzo d’Arnolfo si è svolto un evento nel pomeriggio dedicato alla salute ginecologica, alla prevenzione e alla comunicazione con la cittadinanza. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone interessate a temi legati alla salute femminile, offrendo spazi di informazione e confronto. L’appuntamento ha visto la partecipazione di specialisti e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su questi argomenti.
Arezzo, 12 maggio 2026 – . Appuntamento sabato 16 maggio alle 16,30 nella sala consiliare. Un momento di informazione, confronto e sensibilizzazione dedicato alla salute femminile, alla prevenzione e all’innovazione nei percorsi di cura. Sabato 16 maggio, alle 16,30, Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno ospiterà “Mamma e non solo: prevenzione, diagnosi e cura nella salute ginecologica: il valore di un approccio integrato tra presente e futuro”, iniziativa promossa dal Calcit Valdarno insieme al Comune...🔗 Leggi su Lanazione.it
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