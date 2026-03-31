Mamma e figlia morte a Campobasso non fu intossicazione ma omicidio | Sono state avvelenate con ricina

Le indagini sulla morte di una donna e della sua figlia avvenuta a Campobasso hanno portato a un cambiamento nelle ipotesi iniziali. Le autorità hanno accertato che le due non sono decedute a causa di un'intossicazione alimentare, ma sono state uccise con una sostanza chiamata ricina. La scoperta modifica radicalmente il quadro delle responsabilità e delle evidenze finora raccolte.

Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma sarebbero state avvelenate con la ricina. Aperto nuovo fascicolo per per duplice omicidio premeditato al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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