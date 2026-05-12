Campobasso morte avvelenate con la ricina | privilegiata la pista familiare due i principali sospettati

A Campobasso, si indaga sulla morte avvelenata con ricina di una persona. Le autorità hanno concentrato le verifiche sui familiari delle famiglie Di Vita e Di Ielsi, con due sospettati principali. Gli interrogatori si sono focalizzati sui parenti, cercando di raccogliere eventuali elementi che possano chiarire i motivi e le responsabilità. La procura sta seguendo questa pista, mentre la dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini.

Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.,, Si incrociano le dichiarazioni rese dai testimoni e in diversi casi sarebbero emerse contraddizioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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