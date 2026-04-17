A New York, un membro del consiglio comunale ha presentato una proposta per imporre una tassa più elevata sulle seconde case di lusso. La proposta mira a finanziare programmi sociali e ridurre la scarsità di abitazioni. La città, nota per i prezzi elevati e la disponibilità limitata di immobili, si trova ora al centro di un dibattito sulla distribuzione delle risorse e sulla regolamentazione del mercato immobiliare. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di questa misura.

Il fatto di essere stato eletto a seguito di una campagna elettorale dirompente, proponendo una leadership nuova, per linguaggio e promesse, lo ha posto fin dal primo minuto sotto una luce insolita: l’elettorato - e gli osservatori di mezzo mondo - gli chiedevano non di essere un buon amministratore per la città di New York, ma un leader credibile per la sinistra americana, o persino mondiale. Tutto questo ha reso il nuovo lavoro di Zohran Mamdani particolarmente difficile: tutti quelli che lo hanno votato, e tutti quelli che da mezzo mondo lo hanno osservato, hanno fretta di vedere risultati. Concreti, visibili. Così i primi 100 giorni di Mamdani sono stati messi sotto una lente di ingrandimento per capire cosa, davvero, il nuovo sindaco, anzi: il nuovo leader, sia davvero in grado di fare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York, Zohran Mamdani sfida i ricchi: super tassa sulle seconde case di lusso

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