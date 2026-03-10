Abusi sessuali sulle allieve scarcerato il maestro di arti marziali

Un uomo di 56 anni, maestro di arti marziali a Bologna, è stato scarcerato. È accusato di aver compiuto abusi sessuali su almeno quattro sue allieve presso l’accademia dove insegnava. La sua posizione è stata oggetto di indagini e il procedimento legale prosegue. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti.

La gip ha accolto la richiesta dei legali del 56enne bolognese e disposto gli arresti domiciliari. Le vittime accertate tra i 10 e 14 anni È stato scarcerato il 56enne bolognese, di professione maestro di arti marziali, indiziato di violenza sessuale nei confronti di almeno quattro allieve dell'accademia in cui insegnava. La giudice delle indagini preliminari, Maria Cristina Sarli, ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che era finito in custodia cautelare nel carcere della Dozza dopo essere arrestato dalla Squadra mobile di Bologna lo scorso 27 febbraio. Le vittime finora accertate hanno tutte tra i dieci e i quattordici anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla pubblico ministero Silvia Baldi, gli abusi si sarebbero protratti per oltre un anno.