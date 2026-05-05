Il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso una sentenza che prevede la sospensione di due anni per l’allenatrice coinvolta in un procedimento disciplinare avviato quattro giorni prima. La decisione si basa su accuse di maltrattamenti rivolti alle allieve durante le sessioni di allenamento. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo della ginnastica, portando alla luce questioni legate al comportamento degli istruttori con le atlete.

Ferrara, 5 maggio 2026 – A quattro giorni esatti dall’ultima udienza, il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso il proprio verdetto nel procedimento disciplinare avviato nei confronti di Livia Ghetti. Per la storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, che vanta un lungo curriculum di successi, non ultimi quelli mondiali con atlete del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata disposta una sospensione della durata di 24 mesi. Al momento, le motivazioni della sentenza non sono note. A quanto si apprende, infatti, ai legali dell’allenatrice sarebbe stato notificato soltanto il dispositivo. È verosimile, però, che già dalle prossime ore la sentenza completa possa essere emessa e resa nota.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: “Maltrattamenti sulle allieve”

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