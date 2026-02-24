Due generazioni di biondo una accanto all' altra Dalla mamma icona degli anni ’90 alla figlia Gen Z due sfumature attualissime da copiare subito

La presenza di due generazioni di donne bionde nello stesso contesto deriva dalla scelta di stile di madre e figlia, che sfoggiano tonalità diverse di blonde. La mamma, icona degli anni ’90, indossa un biondo dorato, mentre la figlia, appartenente alla Generazione Z, opta per una sfumatura più fredda e moderna. Entrambe catturano l’attenzione tra le prime file di una sfilata di Londra, dimostrando come il colore dei capelli rifletta le tendenze del momento.

N on solo New York, anche i front row della London Fashion Week regalano ispirazioni beauty da copiare subito. In prima fila alla sfilata Burberry Autunno-Inverno 20262027 tutti notano un’apparizione coordinata tanto semplice quanto luminosa. Protagoniste Kate Moss e Lila Moss, madre e figlia, sedute una accanto all’altra con la complicità – e la tinta capelli – di due vere BFF. Madonna e Kate Moss, i look coordinati madri-figlie per la Paris Fashion Week X Kate & Lila Moss, due regine in prima fila. Due volti inconfondibili siedono nel front della sfilata più importante di Londra, quella che da rituale conclude ogni fashion della capitale inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

