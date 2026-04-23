Nel pomeriggio del 22 aprile 2026, i Carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 52 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo è accusato di aver commesso ripetuti maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, con episodi che si sarebbero verificati anche in presenza della figlia. La misura restrittiva è stata applicata dopo le indagini condotte dall’autorità giudiziaria.

Nel tardo pomeriggio del 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Napoli Nord. Secondo quanto emerso nel corso dell’iter giudiziario, le condotte violente sarebbero andate avanti per diversi anni, a partire dal 2020. Gli episodi si sarebbero verificati anche in presenza della figlia minore, elemento che ha contribuito ad aggravare la posizione dell’imputato. Le indagini e il successivo processo hanno portato alla condanna definitiva dell’uomo, inserendosi nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica portate avanti dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, anni di maltrattamenti anche davanti alla figlia: arrestato 52enne

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