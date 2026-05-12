Una violenta grandinata ha colpito le zone tra Venezia e Treviso, provocando crolli di alberi e danni ai vigneti. L'evento ha interessato principalmente il comprensorio del Portogruarese, causando paura tra la popolazione locale. La giornata di oggi, martedì 12 maggio, ha registrato condizioni meteorologiche estreme nel Veneto, con il maltempo che non si è ancora arrestato.

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Non si arresta l'ondata di maltempo nel Veneto. Una mattinata di paura quella vissuta oggi, martedì 12 maggio, nel comprensorio del Portogruarese. Mentre al largo della costa tra Caorle e Bibione ieri si stagliava una imponente tromba marina, visibile distintamente dal litorale, l'entroterra oggi è stato investito da una cella temporalesca di rara intensità. Violenta grandinata Intorno alle 9:30 una violenta grandinata ha colpito diversi Comuni, trasformando il paesaggio primaverile in uno invernale. I chicchi di ghiaccio hanno ricoperto strade e campi a Pramaggiore, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Portogruaro e San Michele al Tagliamento.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, violenta grandinata tra Venezia e Treviso: alberi crollati e vigneti distrutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ostia flagellata dal maltempo: violenta grandinata imbianca strade e marciapiediOstia, 12 marzo 2026 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito Ostia nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, riportando sul litorale romano uno...

Alberi colpiti dal maltempo e rami crollati lungo la Sp72 a lago. Pompieri all'operaIl maltempo colpisce ancora, questa volta con piante pericolanti e grossi rami crollati sulla strada principale che attraversa Lierna.

Argomenti più discussi: Violenta grandinata tra Alta Padovana e Cittadella: si temono danni; Grandine e allagamenti nel Comasco: sulla Statale dei Giovi sembra che abbia nevicato; Grandine e maltempo: alberi e coperture divelti dal vento, allagamenti e strade imbiancate. Novanta interventi dei vigili del fuoco; Italia ancora nella morsa del maltempo con pioggia, temporali e grandine. Le regioni più colpite.

Maltempo Veneto, violenta grandinata nel Veneziano: strade imbiancate a Pramaggiore, rischio nuovi fenomeni severi | FOTO x.com

Violento maltempo a Nordest: grandine, alberi caduti, disagi sulle strade e danniGrandinata violenta tra Treviso e Venezia: danni a Villorba, parco chiuso, alberi caduti e disagi sulle strade. nordest24.it