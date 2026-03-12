Ostia flagellata dal maltempo | violenta grandinata imbianca strade e marciapiedi

Ostia è stata colpita questa mattina da una forte grandinata che ha imbiancato strade e marciapiedi, creando disagi nel traffico e nelle attività quotidiane. La perturbazione ha interessato il litorale romano, portando una situazione atmosferica insolita per il periodo. La violenza del maltempo ha causato accumuli di ghiaccio e danni limitati alle strutture pubbliche e private presenti in zona.

Ostia, 12 marzo 2026 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito Ostia nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, riportando sul litorale romano uno scenario tipicamente invernale, nonostante l’avvicinarsi della primavera. Pioggia intensa e grandine si sono abbattute sul territorio con particolare forza, provocando disagi alla circolazione e difficoltà negli spostamenti. Il fenomeno più evidente si è registrato proprio sul litorale lidense, dove una fitta e improvvisa grandinata ha imbiancato nel giro di pochi minuti strade, marciapiedi, terrazzi e auto in sosta. Per diversi residenti il colpo d’occhio è stato insolito: il ghiaccio accumulato al suolo ha infatti trasformato Ostia in un paesaggio quasi da pieno inverno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

