Maltempo sul Monte Faeta | dopo l’incendio è rischio frane per la pioggia 150 persone evacuate ad Asciano scuole chiuse

Dopo un incendio che ha interessato i boschi del Monte Faeta la scorsa settimana, il maltempo di queste ore ha portato a una situazione di rischio frane nella zona. A causa delle condizioni meteo avverse, 150 persone sono state evacuate ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme, e le scuole sono state chiuse per il 6 maggio 2026. La pioggia ha aggravato le condizioni già compromesse dalla combustione dei terreni.

SAN GIULIANO TERME (PISA) – Scuole chiuse domani, 6 maggio 2026, ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme (Pisa) colpita la scorsa settimana dal violentissimo incendio che ha divorato i boschi del Monte Faeta. Il sindaco Matteo Cecchelli ha inoltre emesso stasera una nuova ordinanza di evacuazione per circa 150 persone residenti o dimoranti nella parte più alta del crinale del Monte Faeta. Il provvedimento è stato preso per l’allerta meteo arancione che è stata data dalla Regione Toscana solo per le aree interessate dall’incendio, proprio a causa della modifica dei luoghi devastati dalle fiamme. Le forti piogge previste nelle ore notturne potrebbero determinare frane e smottamenti di terreno.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo sul Monte Faeta: dopo l’incendio è rischio frane per la pioggia. 150 persone evacuate ad Asciano, scuole chiuse Notizie correlate Dopo l’incendio, il rischio frane: Faeta, non c’è tregua. Evacuate 150 persone a Asciano causa pioggiaPisa, 5 maggio 2026 – Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Matteo Cecchelli, ha emesso stasera una nuova ordinanza di evacuazione per circa 150... Monte Faeta, dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico: scuole chiuse ad AscianoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: A pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio Monte Faeta, ora è allerta arancione per il maltempo; Maltempo in Toscana, il 5 maggio allerta arancione nelle zone dell'incendio sul Monte Faeta e gialla per temporali; Maltempo Toscana: allerta arancione sul Monte Faeta dopo l’incendio; Allerta meteo, il Monte Faeta sorvegliato speciale: scuole chiuse ad Asciano. Maltempo sul Monte Faeta: dopo l’incendio è rischio frane per la pioggia. 150 persone evacuate ad Asciano, scuole chiuseScuole chiuse domani, 6 maggio 2026, ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme (Pisa) colpita la scorsa settimana dal violentissimo incendio che ha divorato i boschi del Monte Faeta ... firenzepost.it Maltempo in Toscana, allagamenti a Prato e Massa. Allerta arancione sul monte FaetaMaltempo in Toscana. Oltre l’allerta gialla regionale, occhi puntati, in particolare, sul monte Faeta e i territori interessati, fra Lucca e Pisa, dal largo incendio dei giorni scorsi che ha lasciato ... controradio.it Codice giallo esteso a tutto il territorio regionale per la giornata di domani mercoledì 6 maggio, arancione per le zone dell'incendio del Monte Faeta - facebook.com facebook #Toscana Migliora la situazione sul Monte #Faeta devastato da un maxi #incendio che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione. Via libera al rientro a casa per molti degli oltre 3.000 evacuati a San Giuliano Terme. Ancora fuori decine di famiglie dell'area n x.com