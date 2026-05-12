Maltempo non è ancora finita | in arrivo nuovi temporali e tanta pioggia

Da bresciatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di maggio continua a portare condizioni meteorologiche avverse nel Nord Italia. Dopo la tempesta di lunedì che ha colpito la Franciacorta e un tornado nel Veronese, sono previste nuove precipitazioni e temporali. Le previsioni indicano un proseguimento di pioggia intensa e condizioni di maltempo nella regione, senza segnare ancora una fine a questo episodio di fenomeni meteorologici violenti.

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Il mese di maggio non ha ancora finito di sorprendere – e non in senso positivo. Dopo la tempesta di lunedì che ha flagellato la Franciacorta e scatenato un tornado nel Veronese (qui foto e video), il Nord Italia si prepara ad affrontare un nuovo capitolo di maltempo intenso. La causa è sempre la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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