Maltempo non è ancora finita | in arrivo nuovi temporali e tanta pioggia

Il mese di maggio continua a portare condizioni meteorologiche avverse nel Nord Italia. Dopo la tempesta di lunedì che ha colpito la Franciacorta e un tornado nel Veronese, sono previste nuove precipitazioni e temporali. Le previsioni indicano un proseguimento di pioggia intensa e condizioni di maltempo nella regione, senza segnare ancora una fine a questo episodio di fenomeni meteorologici violenti.

Il mese di maggio non ha ancora finito di sorprendere – e non in senso positivo. Dopo la tempesta di lunedì che ha flagellato la Franciacorta e scatenato un tornado nel Veronese (qui foto e video), il Nord Italia si prepara ad affrontare un nuovo capitolo di maltempo intenso. La causa è sempre la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pioggia, temporali e temperature giù: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e doveMilano, 2 maggio 2026 – Pioggia, temporali e temperature in discesa: ecco cosa ci aspetta dalla prossima settimana, dopo un lungo ponte del Primo...

Maltempo in arrivo: nuovi temporali tra mercoledì e giovedìUn nuovo sistema di bassa pressione si sta formando sulla Tunisia, minacciando le zone centrali e meridionali della penisola con fenomeni...

Argomenti più discussi: Illusione sole sull'Italia, ecco i temporali: quando e dove, le previsioni meteo; Oggi e domani ancora possibili temporali, lo dice l’Arpal; Previsti piogge forti e maltempo: scatta la doppia allerta meteo; Isola Farnese, chiusa per maltempo (e riaperta) la strada che conduce al borgo dove vive Tinto Brass. I residenti: Emergenza non finita.

Se la Battaglia d'Inghilterra non fosse mai successa e la Luftwaffe fosse rimasta intatta, la Germania avrebbe potuto catturare Mosca? reddit

Meteo: forte maltempo, prossime ore delicate, ma non è mica finita…Ci siamo, manca pochissimo. Sta per arrivare l'atteso peggioramento per le regioni settentrionali, il primo davvero intenso da oltre un mese. Prepariamoci ... meteogiornale.it