La prossima settimana a Milano e in tutta la Lombardia sarà caratterizzata da pioggia, temporali e un calo delle temperature. Questa ondata di maltempo segue un ponte del Primo Maggio che si è svolto con condizioni quasi estive. Le previsioni indicano peggioramenti diffusi in diverse zone della regione, con fenomeni temporaleschi che interesseranno in particolare le aree più urbanizzate. Le temperature si abbasseranno rispetto ai giorni passati, creando un cambiamento significativo nel clima locale.

Milano, 2 maggio 2026 – Pioggia, temporali e temperature in discesa: ecco cosa ci aspetta dalla prossima settimana, dopo un lungo ponte del Primo Maggio quasi estivo. I modelli matematici dei meteorologi indicano infatti un ribaltone imminente con l'apertura della “porta atlantica”. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Fine settimana tra sole e caldo. Federico Brescia, meteorologo de ilMeteo.it, conferma che il fine settimana trascorrerà all'insegna della stabilità su quasi tutto il Paese. Il sole sarà il protagonista indiscusso, accompagnato da temperature piacevoli e tipicamente primaverili. Le massime si attesteranno diffusamente tra i 22°C e i 25°C, con picchi di 25-27°C in Pianura Padana e zone interne del Centro nella giornata di domenica, quando però inizieranno ad arrivare anche la prime nubi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioggia, temporali e temperature giù: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove

PRIMO TEMPORALE 2026 alle PORTE DI MILANO.

Notizie correlate

Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove

Leggi anche: Meteo: primavera in ritardo, pioggia e temporali sull'Italia. Da mercoledì sera temperature giù di 12 gradi

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioni; Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio; Primo maggio sotto la pioggia: temporali e calo delle temperature rischiano di rovinare il ponte; Primavera dal meteo variabile: temperature in calo e piogge al Nord.

Meteo Italia, allerta maltempo: pioggia, grandine e crollo temperature prima del 1° maggio. Quali sono le regioni a rischioTra giovedì, 30 aprile, e venerdì 1° maggio, l’Italia sarà interessata da un deciso cambio di scenario, con un sensibile calo delle temperature soprattutto lungo il versante adriatico, dove si potrann ... tg.la7.it

Meteo – Fronte freddo sul finale di aprile con piogge, temporali e seguito da un calo delle temperatureMeteo - Fronte freddo lambirà l'Italia nei prossimi giorni portando piogge e temporali su molte regioni e seguito da un calo delle temperature ... centrometeoitaliano.it

Gusto coi "primi di maggio", l'Antiquaria di Arezzo e pioggia di fiori: gli eventi di oggi x.com

Omagio a Ayrton: Il Re della Pioggia e del Sole Trentuno anni sono passati da quel pomeriggio di maggio in cui il tempo si è fermato, ma la tua luce, Ayrton, non si è mai spenta. Brilla ancora in ogni chicane, in ogni goccia di pioggia che cade su un circuit - facebook.com facebook