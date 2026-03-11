Maltempo a Frosinone previste piogge e temporali per giovedì 12 marzo | scatta l' allerta gialla

Domani, giovedì 12 marzo, a Frosinone si prevede maltempo con piogge e temporali. Le precipitazioni saranno sparse lungo il Lazio, in particolare nelle zone costiere, e avranno un carattere di rovescio o temporale. Per questa giornata è stata diramata un'allerta gialla. Le condizioni meteorologiche influenzeranno la regione durante tutto il giorno.

A partire dal mattino di domani, giovedì 12 marzo, sono previste precipitazioni sparse sul Lazio, soprattutto lungo i settori costieri, con prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento intense, occasionali grandinate e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provinciaAvviso della Protezione Civile valido dalla mezzanotte dell’8 marzo e per le successive 20 ore.