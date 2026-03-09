Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta gialla

La Protezione Civile della regione Lazio ha emesso un'allerta gialla per temporali che interesserà Frosinone e altre zone della regione a partire dal pomeriggio di oggi, 9 marzo 2026, e proseguirà anche domani, 10 marzo 2026. L’avviso indica che le condizioni meteorologiche potrebbero provocare temporali intensi, con periodi di durata variabile tra 3 e 6 ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni isolate, con possibili rovesci o brevi temporali, in particolare sui settori orientali della regione. I quantitativi di pioggia cumulati sono stimati da deboli a puntualmente moderati. Tra le aree più interessate figurano Frosinone e i territori circostanti. L’allerta gialla segnala una criticità idrogeologica ordinaria, invitando la popolazione a prestare attenzione, specialmente nelle zone collinari e lungo corsi d’acqua minori. A Frosinone - riportano gli esperti di 3bmeteo.it - domani cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Epifania con temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta arancioneIl Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un avviso di allerta meteo valido dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, e per le...

Rovesci e temporali in arrivo, scatta ancora l’allerta giallaIl dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico con rovesci o temporali,...

Contenuti utili per approfondire Temporali in arrivo a Frosinone e nel...

Temi più discussi: Rovesci e temporali in arrivo, scatta ancora l’allerta gialla; Sabbia del Sahara e temporali in arrivo. Il meteo cambia, ecco come (e dove); Piogge e temporali in arrivo, domani allerta meteo arancione; Temporali in arrivo sulla Sardegna: torna l’allerta meteo arancione.

Meteo – Italia ostaggio del maltempo con nuovi temporali in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco doveMeteo - Piogge e temporali anche intensi torneranno a colpire presto l'Italia, con la Protezione Civile costretta ad emettere una nuova allerta: ecco dove ... centrometeoitaliano.it

Meteo – Nuovi rovesci e temporali anche intensi in arrivo in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco doveMeteo - La Protezione Civile emette un'allerta a causa del ritorno delle piogge e dei temporali anche intensi in Italia, ecco dove ... centrometeoitaliano.it

Allerta Meteo Lazio, rovesci e temporali pomeridiani oggi e domani: le aree colpite - facebook.com facebook

Tornano temporali e instabilità del tempo: cambia tutto nel weekend. La previsione #meteo #9marzo #iltempoquotidiano x.com