Nella notte tra mercoledì e giovedì, la provincia di Treviso ha registrato danni legati al maltempo, con quindici interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali pericolanti. In zona Venezia Mestre, i treni hanno registrato ritardi fino a 30 minuti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni più gravi.

VENEZIATREVISO - Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali pericolanti a causa delle raffiche di vento. Nella mattinata di giovedì si riscontrano rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 30 minuti sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. I danni Gli interventi per maltempo nella Marca si sono concentrati nelle zone di Treviso e Monastier. Pompieri impegnati anche su un incendio in via IV Novembre a Ponte di Piave, causato da un quadro elettrico a servizio di una palazzina di quattro appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, treni in ritardo fino a 30 minuti in zona Venezia Mestre. Quindici interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali pericolanti

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