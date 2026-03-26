maltempo treni in ritardo fino a 50 minuti in zona venezia mestre quindici interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali pericolanti

Nella notte tra mercoledì e giovedì nella provincia di Treviso si sono verificati danni causati dal maltempo, con quindici interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali pericolanti. Nella zona di Venezia Mestre i treni hanno registrato ritardi fino a 50 minuti a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

VENEZIATREVISO - Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali pericolanti a causa delle raffiche di vento. Nella mattinata di giovedì si riscontrano rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 8.40 la situazione è segnalata come in graduale ripresa. I danni Gli interventi per maltempo nella Marca si sono concentrati nelle zone di Treviso e Monastier. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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