Il maltempo ha interessato il Veneto nelle ultime ore, causando numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Sono stati oltre 90 gli interventi effettuati in varie zone della regione, con particolare intensità nel territorio veronese. Le condizioni meteo avverse hanno portato piogge intense, grandinate e venti forti, che hanno provocato danni e disagi in più province. La situazione rimane critica in alcune aree della regione.

Il maltempo continua a mettere in difficoltà il Veneto. Nelle ultime ore forti piogge, grandinate e raffiche di vento hanno provocato danni e disagi in diverse province della regione, con la situazione più critica registrata nel Veronese. A fare il punto è il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha parlato di un’intensa attività di soccorso coordinata dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile. Secondo quanto riferito dal politico, sono oltre 90 gli interventi effettuati nelle ultime ore per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo. Oltre a Verona, criticità sono state segnalate anche nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, dove si registrano alberi abbattuti, tetti danneggiati e numerosi allagamenti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maltempo in Veneto, oltre 90 interventi dei Vigili del Fuoco: Verona tra le zone più colpite

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