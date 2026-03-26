Nella serata di ieri e nella mattina di oggi, il territorio della provincia di Como è stato interessato da forti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno effettuato più di 100 interventi per rimuovere alberi caduti, coperture danneggiate e altri ostacoli causati dalle intemperie. Le zone più colpite sono state quelle con un maggior numero di interventi e danni visibili.

Raffiche per ore tra ieri sera e oggi: alberi caduti, strade ostruite e verifiche di sicurezza in tutto il territorio. Decine di interventi ancora in attesa Dopo le raffiche di vento fortissimo che hanno colpito il territorio tra la serata di ieri e l’intera mattinata di oggi, il Comasco fa i conti con una lunga serie di danni e disagi. I vigili del fuoco sono impegnati da ore in un’intensa attività di soccorso tecnico urgente: sono già oltre cento gli interventi effettuati dal comando provinciale di Como. Le operazioni hanno interessato sia il capoluogo sia diverse aree della provincia, tra cui Appiano Gentile, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Mozzate, oltre all’Erbese e alla Brianza canturina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vento forte a Como e provincia, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco: le zone più colpite

Articoli correlati

Vento, pioggia, neve e tanti alberi caduti: oltre 80 interventi in provincia dei Vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve...

Leggi anche: Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento: alla Zisa caduti un albero e un palo della luce

Una selezione di notizie su Vento forte

Temi più discussi: Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul Comasco; Allerta arancione vento forte a Como e in Lombardia: raffiche fino a 80 km/h; Previsioni meteo, Lombardia e Milano colpiti dal vento: è allerta arancione in quattro province; Acqua a catinelle, ma anche tanta grandine e temperature invernali.

Vento fa paura a Como e sul lago: raffiche oltre gli 80 km/h, tavoli, porte e motorini a terraRaffiche diffuse oltre gli 80 km/h tra Como e Brunate: oggetti spostati, motorini a terra e lago agitato dopo la grandinata di ieri ... quicomo.it

Protezione civile, nuovo bollettino: vento forte tutto il giorno e nella mattina di venerdìResta l’allerta arancione sulla nostra provincia. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco in queste ore. Da venerdì pomeriggio il fenomeno si attenuerà ... laprovinciadicomo.it

Il vento forte che soffiava su Genova ha mandato anche all’ospedale due donne, la prima colpita dai rami di un albero e la seconda colpita da una tegola mentre beveva un caffè ai tavolini di un bar. Cornicioni precipitati al suolo, persiane volate a terra. L’emer - facebook.com facebook

Pioggia, neve e vento forte costringono i Vigili del Fuoco a interventi continui x.com