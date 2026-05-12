Nelle ultime ore, il maltempo ha interessato il Veneto, causando oltre 90 interventi dei vigili del fuoco. La regione ha registrato forti piogge, grandine e raffiche di vento, con Verona che si presenta come l’area più colpita. I soccorsi sono stati necessari per diversi interventi di emergenza legati alle condizioni meteorologiche avverse. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui danni riportati.

Il maltempo si è abbattuto nelle ultime ore sul Veneto. Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dopo che sulla regione si sono registrate state forti piogge, ma anche grandine e raffiche di vento. A Verona la maggior parte degli interventi: in città si registrano infatti alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia. Colpito anche il veneziano, soprattutto nelle località di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro e il Padovano, Trevigiano e Vicentino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Veneto: 90 interventi dei vigili fuoco, Verona la più colpita

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Maltempo e grandine in Veneto: notte di lavoro, «oltre 90 interventi» | FOTOMaltempo in Veneto: oltre 90 interventi dei Vigili del fuoco, con Verona tra le aree più colpite da vento, pioggia e grandine. nordest24.it