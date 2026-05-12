Maltempo in Veneto | 90 interventi dei vigili fuoco Verona la più colpita
Nelle ultime ore, il maltempo ha interessato il Veneto, causando oltre 90 interventi dei vigili del fuoco. La regione ha registrato forti piogge, grandine e raffiche di vento, con Verona che si presenta come l’area più colpita. I soccorsi sono stati necessari per diversi interventi di emergenza legati alle condizioni meteorologiche avverse. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui danni riportati.
Il maltempo si è abbattuto nelle ultime ore sul Veneto. Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dopo che sulla regione si sono registrate state forti piogge, ma anche grandine e raffiche di vento. A Verona la maggior parte degli interventi: in città si registrano infatti alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia. Colpito anche il veneziano, soprattutto nelle località di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro e il Padovano, Trevigiano e Vicentino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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