Allerta gialla nelle zone del monte Faeta dopo l’incendio | permane il rischio dissesti
Un’area del monte Faeta e zone vicine sono state dichiarate in allerta gialla dopo un incendio boschivo che si è verificato di recente. La protezione civile ha comunicato che la situazione resta sotto osservazione a causa del rischio di dissesti. La zona, interessata dall’incendio, si trova sotto stretta sorveglianza per monitorare eventuali sviluppi che possano compromettere la sicurezza.
Firenze, 12 maggio 2026 – Scatta un nuovo livello di attenzione nell’area del monte Faeta e nei territori limitrofi, colpiti dal recente maxi incendio boschivo. La situazione del suolo, ancora compromessa dal passaggio del fuoco, mantiene infatti un’ elevata fragilità che può favorire fenomeni di instabilità, con possibili frane o colate di detriti in caso di precipitazioni. Per questo motivo la sala operativa della Protezione civile regionale ha disposto un’ allerta di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valida fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio. L’avviso riguarda in particolare le aree più esposte, dove la vegetazione bruciata e la perdita di coesione del terreno aumentano la vulnerabilità del versante.🔗 Leggi su Lanazione.it
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? Piogge e temporali, continua l’allerta gialla su tutta la Toscana: fino alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Precipitazioni diffuse, localmente anche forti, per tutta la giornata di domani (codice arancione nelle zone dell'incendio del Monte Faeta). LEGG facebook
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