Allerta gialla nelle zone del monte Faeta dopo l’incendio | permane il rischio dissesti

Un’area del monte Faeta e zone vicine sono state dichiarate in allerta gialla dopo un incendio boschivo che si è verificato di recente. La protezione civile ha comunicato che la situazione resta sotto osservazione a causa del rischio di dissesti. La zona, interessata dall’incendio, si trova sotto stretta sorveglianza per monitorare eventuali sviluppi che possano compromettere la sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui