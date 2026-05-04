Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 5 maggio 2026 per temporali in Toscana | le zone colpite

Domani, 5 maggio 2026, una perturbazione interesserà il Centro Nord, portando maltempo su tutta la regione. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione e gialla per alcune zone della Toscana. Le previsioni indicano temporali che potrebbero interessare diverse aree della regione durante la giornata. La situazione richiede attenzione per le condizioni meteo in evoluzione.

Una nuova perturbazione sta investendo l’Italia con maltempo su tutto il Centro nord. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla sulla Toscana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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