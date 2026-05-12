Nelle ultime ore, il maltempo ha provocato lo stop di dieci treni tra le stazioni di Udine e Trieste, a causa di condizioni atmosferiche avverse. La regione è stata interessata da una grandinata con chicchi di circa tre centimetri, che ha causato danni su alcune aree. Nella giornata di giovedì, è previsto anche l’arrivo di uno scirocco, con possibili ripercussioni sulla stabilità del territorio.

? Punti chiave Come influirà lo scirocco di giovedì sulla tenuta del territorio?. Quali danni ha causato la grandine di tre centimetri nel Friuli?. Perché la linea ferroviaria tra Udine e Trieste è rimasta bloccata?. Dove colpirà la neve con la nuova discesa termica prevista?.? In Breve Grandine da 3 centimetri ha colpito il medio Friuli tra Nespoledo e Cividale.. Neve sulle vette delle Dolomiti monitorata dalle webcam di Osmer.. Nuove piogge e scirocco previsti per giovedì dopo la tregua di mercoledì.. Ritardi ferroviari fino a 80 minuti tra le ore 7:00 e le 9:30.. Almeno dieci treni regionali tra Udine e Trieste hanno subito ritardi fino a 80 minuti questa mattina, martedì 12 maggio, a causa dei disagi sulla tratta di San Giovanni al Natisone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Friuli: 10 treni bloccati tra Udine e Trieste

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