Nella mattinata di giovedì, i treni sulla linea tra Trieste e Venezia via Udine hanno subito ritardi fino a 50 minuti, con rallentamenti segnalati nei pressi di Venezia Mestre. Contestualmente, un’allerta vento è stata diramata per il Friuli, dove sono state registrate raffiche record di 216 km orari. La perturbazione ha causato disagi ai trasporti e condizioni meteorologiche avverse nella regione.

NORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 9 la situazione è tornata alla normalità, fa sapere Trenitalia. In Friuli Venezia Giulia la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per le forti raffiche di vento previste in corso di giornata, soprattutto in quota. Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali pericolanti a causa delle raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, treni in ritardo fino a 50 minuti. Allerta per il vento: raffica record a 216 km orari in Friuli

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