Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 7 aprile 2026 per rischio idrogeologico | le regioni colpite

Domani, 7 aprile 2026, è prevista un’allerta meteo di livello arancione e gialla per rischio idrogeologico in alcune regioni italiane. Nonostante il cielo sia generalmente sereno e il clima asciutto in molte zone, le aree che hanno ricevuto abbondanti piogge nei giorni precedenti devono affrontare possibili criticità legate a dissesti e allagamenti. Le autorità hanno emanato le allerte per monitorare la situazione nelle zone più vulnerabili.