Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 7 aprile 2026 per rischio idrogeologico | le regioni colpite
Domani, 7 aprile 2026, è prevista un’allerta meteo di livello arancione e gialla per rischio idrogeologico in alcune regioni italiane. Nonostante il cielo sia generalmente sereno e il clima asciutto in molte zone, le aree che hanno ricevuto abbondanti piogge nei giorni precedenti devono affrontare possibili criticità legate a dissesti e allagamenti. Le autorità hanno emanato le allerte per monitorare la situazione nelle zone più vulnerabili.
In un contesto soleggiato e asciutto su tutta l'Italia, non mancano alcune criticità per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, martedì 7 aprile 2026, una allerta meteo arancione e gialla su tre regioni per rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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