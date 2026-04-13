Vinitaly muore l’imprenditore Stefano Adamo | ‘Malore improvviso durante il pranzo’ choc tra gli stand

Durante la fiera Vinitaly, un imprenditore è deceduto improvvisamente durante un pranzo con colleghi. Secondo quanto riferito, ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato sconcerto tra gli operatori presenti agli stand, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla sua identità è stato divulgato al momento.

Chi era Stefano Adamo e cosa è successo al Vinitaly?. Una fiera, un pranzo tra colleghi, poi il silenzio improvviso. La morte di Stefano Adamo, 51 anni, scuote il mondo dell’agroalimentare e lascia sgomenta la platea del Vinitaly. L’imprenditore pugliese si trovava a Verona, non come espositore ma come visitatore, ospite di alcuni amici. Era il primo giorno della manifestazione, uno di quei momenti in cui si incrociano affari, racconti e tradizioni. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. Cosa è successo davvero durante il pranzo?. Il malore arriva mentre Adamo è seduto a tavola, all’interno di uno stand nel padiglione 7. I presenti parlano di un episodio improvviso, senza segnali premonitori.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo: ‘Malore improvviso durante il pranzo’, choc tra gli stand Malore durante il pranzo a Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo(Adnkronos) – È morto l'imprenditore pugliese Stefano Adamo mentre stava pranzando presso uno stand al padiglione 7 di Vinitaly. A Verona per partecipare al Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano AdamoALLISTE – È morto a Verona, dove si trovava per partecipare all’apertura della 58esima edizione del Vinitaly, Stefano Adamo, imprenditore agricolo di...