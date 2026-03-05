Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle | il malore improvviso al palazzetto giornalismo in lutto

Christian Cesario, addetto stampa di Taranto e Joy Volley, è morto a 33 anni a Gioia del Colle a causa di un malore improvviso durante un evento al palazzetto. La sua scomparsa ha lasciato senza parole l’ambiente sportivo e giornalistico, che si è trovato a dover affrontare un dolore inatteso. La notizia si è diffusa rapidamente, interrompendo una giornata di lavoro come tante altre.

Una giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale. Il mondo del giornalismo sportivo pugliese piange la morte di Christian Cesario, 33 anni, addetto stampa della SS Taranto e responsabile della comunicazione della Joy Volley. La tragedia si è consumata al palazzetto dello sport di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Cesario si trovava lì per lavoro, impegnato nelle attività di comunicazione della squadra di volley di Serie A3. Poi, secondo le prime ricostruzioni, un malore improvviso lo avrebbe colpito mentre stava consumando un pasto durante una pausa. Le circostanze esatte restano ancora da chiarire.