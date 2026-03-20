malore per il ballerino salvato col defibrillatore

Un ballerino ha accusato un malore domenica sera nell’albergo RHi Porta Bologna a Pieve di Cento. I sanitari di Croce Italia Emergency sono intervenuti rapidamente e hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 nell’ex Grand Hotel Bologna, dove il ballerino si trovava in quel momento.

Un ballerino è stato salvato grazie all’intervento dei sanitari di Croce Italia Emergency. Tutto è successo domenica scorsa, verso le 20, nell’albergo RHi Porta Bologna in via Ponte Nuovo a Pieve di Cento (ex Grand Hotel Bologna). "In un grande spazio annesso all’albergo – spiega Damiano Cammardella, responsabile logistica di Croce Italia Emergency – era in corso una gara di ballo a coppia. E a un certo momento un ballerino, Cristian, 55 anni, di Reggio Emilia, si è sentito male. È svenuto ed è stato sorretto da chi gli era vicino. Pronto il nostro intervento degli operatori F. L. e G. T. che sono intervenuti subito e si sono accorti che era in corso un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dagli esordi come cantante folk all’irresistibile ascesa politica fino al malore che nel 2004 segnò il declino: vita, imprese, eccessi, intuizioni e improperi - facebook.com facebook

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