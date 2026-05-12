Malore alla fermata dell' autobus 23enne trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, i sanitari sono intervenuti in via Albertini, ad Ancona, dove una ragazza di 23 anni si è sentita male alla fermata dell’autobus. L’equipaggio della Croce Gialla ha prestato soccorso e ha trasportato la giovane in ospedale. La donna non si trova in condizioni gravi. L’intervento è durato circa un’ora.

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ANCONA – Doppio intervento dei sanitari nel pomeriggio di oggi in città. L’equipaggio della Croce Gialla ha prestato soccorso intorno alle 14 a una 23enne che si è sentita male alla fermata dell’autobus in via Albertini, ed è stata accompagnata – fortunatamente non in gravi condizioni –.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna colta da malore alla Fiera, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedaleANCONA – Intervento della Croce Gialla nella serata di ieri durante la Fiera per una donna che ha accusato un malore in piazza Kennedy. Minorenne pestato a sangue alla fermata dell'autobus, caccia alla banda di picchiatoriIl ragazzino è finito al pronto soccorso in seguito all'aggressione da parte di un gruppo di sconosciuti, indagini serrate dei carabinieri per... Argomenti più discussi: Malore alla stazione Termini, 29enne perde i sensi e gli rubano la borsa. La mamma: Dentro c'era il pc con la tesi di laurea; Colta da malore nell'area di servizio, 35enne trasportata in ospedale; Fermata corsa STP: autista colto da malore dopo un diverbio a bordo, tre denunciati; Malore nell’area di servizio sulla Variante: paura per una 35enne. Sto cercando di definire la mia strategia di alimentazione prima della mia prima corsa di 100 miglia. - reddit.com reddit Attimi di paura alla fermata del bus, giovane colta da maloreSul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona Attimi di paura attorno alle 14 di oggi, martedì 12 maggio, in via Albertini zona Baraccola ad Ancona dove una ragazza di 23 anni è stata colta ... youtvrs.it