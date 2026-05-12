Malen ha numeri da record alla Roma ma Cassano zittisce Costacurta | Ricorda Ronaldo? Incompetenti

Donyell Malen si è distinto con numeri da record alla Roma, segnando diversi gol e dimostrando un impatto immediato. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione, portandolo a essere uno dei protagonisti principali della squadra. Nel frattempo, Cassano ha commentato un'affermazione di Costacurta, paragonando le sue parole a quelle di Ronaldo e definendo alcuni commenti come “incompetenti”.

Le prestazioni e soprattutto i gol di Donyell Malen lo hanno reso protagonista assoluto della Roma, con statistiche senza precedenti per un nuovo acquisto a metà stagione. Ma i suoi numeri hanno acceso il dibattito tra gli opinionisti, con un botta e risposta a distanza tra Costacurta e Cassano sul paragone con Ronaldo, il Fenomeno.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gasperini zittisce in tv Giorgia Rossi sul rigore negato alla Roma: “Non potete dire una cosa del genere”Il tecnico giallorosso battibecca in diretta con la giornalista che azzarda una spiegazione sul "varista che non ha la certezza delle immagini".

Gasperini: “Alla Roma indicai due giocatori, ne è arrivato uno. Malen è stato un colpo di fortuna”Gian Piero Gasperini torna a parlare delle parole di Ranieri e si sbottona: "Chiesi due giocatori alla Roma, ne è arrivato uno.

Argomenti più discussi: Roma ai piedi di Malen: Controllo da Ronaldo il Fenomeno. VIDEO; Costacurta: In alcuni movimenti Malen mi ricorda Ronaldo il Fenomeno. E Bergomi…; Da Malen a Wesley, numeri e uomini d’oro per un sogno possibile; Cassano: Dico questo a chi paragona Malen a Ronaldo il Fenomeno! E tra lui e Lautaro….

Malen, numeri da record: nessuno meglio di lui in EuropaDonny Malen si è preso la Roma. Di forza, di fame, di gol. E soprattutto di personalità. Perché la doppietta al Parma non è stata soltanto decisiva: è stata una dichiarazione di dominio. La Roma cerca ... msn.com