Gasperini | Alla Roma indicai due giocatori ne è arrivato uno Malen è stato un colpo di fortuna

Gian Piero Gasperini ha commentato le sue precedenti dichiarazioni sulla Roma, affermando di aver indicato due giocatori alla società giallorossa, ma di aver ricevuto solo uno in risposta. Ha anche parlato di Malen, definendolo un acquisto fortunato per il suo team. Le sue parole sono arrivate in risposta a quanto detto di recente dall’ex allenatore della Roma.

Gian Piero Gasperini torna a parlare delle parole di Ranieri e si sbottona: "Chiesi due giocatori alla Roma, ne è arrivato uno. Malen è stato un colpo di fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roma, Gasperini risponde a Ranieri: Ho dato due nomi, è arrivato uno soloIntervenuto in conferenza stampa post-partita dopo il 3-0 contro il Pisa, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha replicato alle parole di Claudio Ranieri sul mercato della Roma. Di seguito le. lalaziosiamonoi.it

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