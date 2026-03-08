Gasperini zittisce in tv Giorgia Rossi sul rigore negato alla Roma | Non potete dire una cosa del genere

In diretta televisiva, il tecnico della Roma ha interrotto la giornalista mentre discuteva di un rigore negato alla squadra. La giornalista aveva parlato di un

Il tecnico giallorosso battibecca in diretta con la giornalista che azzarda una spiegazione sul "varista che non ha la certezza delle immagini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: “Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto”L'ex difensore nerazzurro e il giornalista discutono sul percorso in Champions della finalista della scorsa edizione e dei Campioni d'Italia.

De Rossi dopo aver battuto la “sua” Roma: “Una cosa che mi rende felice, non devo giustificarmi”Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano...