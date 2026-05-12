Malattie professionali allarme in Ciociaria | 318 denunce nei primi tre mesi del 2026

Nel primo trimestre del 2026, in Ciociaria, sono state presentate 318 denunce di malattie legate al lavoro. Questo dato rappresenta un incremento rispetto ai periodi precedenti e solleva preoccupazioni sulla tutela della salute dei lavoratori nella regione. Le denunce riguardano diverse patologie associate a condizioni di lavoro e sono state raccolte dalle autorità competenti. La situazione richiede attenzione alle misure di prevenzione e controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui