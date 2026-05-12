Malattie professionali allarme in Ciociaria | 318 denunce nei primi tre mesi del 2026
Nel primo trimestre del 2026, in Ciociaria, sono state presentate 318 denunce di malattie legate al lavoro. Questo dato rappresenta un incremento rispetto ai periodi precedenti e solleva preoccupazioni sulla tutela della salute dei lavoratori nella regione. Le denunce riguardano diverse patologie associate a condizioni di lavoro e sono state raccolte dalle autorità competenti. La situazione richiede attenzione alle misure di prevenzione e controllo.
Nei primi tre mesi del 2026 in Ciociaria sono state registrate 318 denunce di malattie professionali. Un dato che colloca il territorio provinciale al terzo posto nel Lazio, dopo Roma e Latina, per numero di casi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa.I numeri emergono dall’elaborazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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