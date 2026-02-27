Sicurezza sul lavoro allarme Cisl per le malattie professionali in provincia | nel 2025 il picco di 1513 denunce

La Cisl segnala un aumento delle denunce di malattie professionali in provincia, con un picco previsto di 1513 casi nel 2025. L'intero territorio romagnolo si trova coinvolto in questa situazione, che riguarda la salute dei lavoratori. La crescita dei casi continua senza segni di rallentamento. La questione riguarda direttamente i lavoratori di vari settori della regione.

Una crescita che non accenna a fermarsi e che vede l'intero territorio romagnolo in prima linea in una sfida drammatica per la salute dei lavoratori: quella delle malattie professionali. È il grido d'allarme lanciato oggi dalla Cisl Romagna durante la masterclass "Sicurezza: memoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento: 92 morti nel 2025, crescono anche le malattie professionaliSul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.

Sicurezza sul lavoro, dati preoccupanti nelle Marche: +47,37% di morti nel 2025. La Cisl lancia l'allarmeANCONA - È preoccupante il quadro sugli infortuni e sulle malattie professionali nelle Marche, che emerge dai dati Inail aggiornati al 30 novembre...

