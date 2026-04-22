Malattie professionali Frosinone in controtendenza | calano le denunce nel 2026

Nel 2026, nel territorio di Frosinone si registra una diminuzione delle denunce di malattie professionali, contrariamente all’andamento regionale che ha visto un incremento. I dati ufficiali indicano una tendenza alla riduzione di segnalazioni in questa provincia, mentre nel resto della regione si osserva un aumento delle segnalazioni legate a patologie legate al lavoro. La variazione si inserisce in un quadro di cambiamenti in corso nel settore della tutela della salute dei lavoratori.

Nel quadro regionale segnato da un aumento delle malattie professionali, la provincia di Frosinone rappresenta un’eccezione. Secondo i dati Inail aggiornati al 28 febbraio 2026, nel territorio ciociaro le denunce sono scese da 219 del primo bimestre 2025 a 165 nello stesso periodo di quest’anno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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