Malattie cardiovascolari al Senato piano europeo per ridurre mortalità

Le malattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di decesso sia in Italia che nel resto d’Europa, rappresentando un problema di salute pubblica che coinvolge molte persone e mette sotto pressione i sistemi sanitari. Nonostante gli sforzi, il numero di morti legate a queste patologie resta elevato e la loro incidenza continua a crescere nel tempo. Per contrastare questa tendenza, i paesi europei stanno avviando iniziative e piani di azione dedicati.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa, con un impatto crescente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. Nel nostro Paese provocano 25 morti ogni ora, oltre 220mila ogni anno, e sono responsabili del 30,9% di tutti i decessi. A livello europeo coinvolgono oltre 62 milioni di persone nei 27 Stati membri, generando un costo economico stimato in più di 280 miliardi di euro l'anno tra spesa sanitaria, assistenza e perdita di produttività. Il dato più significativo resta tuttavia...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie cardiovascolari, al Senato piano europeo per ridurre mortalità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione": congresso al Grand Hotel ExcelsiorReggio Calabria ospiterà, il 17 e 18 aprile al Grand Hotel Excelsior, il Congresso Nazionale "Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e... Malattie cardiovascolari: 5 errori gravi da evitare secondo i cardiologiLe patologie cardiovascolari costituiscono da decenni la principale causa di mortalità a livello globale, con numeri che nel 2025 hanno superato i...