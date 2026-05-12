Malattie cardiovascolari al Senato piano europeo per ridurre mortalità

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le malattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di decesso sia in Italia che nel resto d’Europa, rappresentando un problema di salute pubblica che coinvolge molte persone e mette sotto pressione i sistemi sanitari. Nonostante gli sforzi, il numero di morti legate a queste patologie resta elevato e la loro incidenza continua a crescere nel tempo. Per contrastare questa tendenza, i paesi europei stanno avviando iniziative e piani di azione dedicati.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa, con un impatto crescente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. Nel nostro Paese provocano 25 morti ogni ora, oltre 220mila ogni anno, e sono responsabili del 30,9% di tutti i decessi. A livello europeo coinvolgono oltre 62 milioni di persone nei 27 Stati membri, generando un costo economico stimato in più di 280 miliardi di euro l'anno tra spesa sanitaria, assistenza e perdita di produttività. Il dato più significativo resta tuttavia...🔗 Leggi su Iltempo.it

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