Malattie cardiovascolari | 5 errori gravi da evitare secondo i cardiologi

L'uso eccessivo del cellulare a letto contribuisce a peggiorare la qualità del sonno, un fattore chiave per la salute cardiovascolare. I cardiologi segnalano che molte persone commettono errori come una dieta ricca di cibi spazzatura, la mancanza di attività fisica e l'isolamento sociale, che aumentano il rischio di malattie del cuore. Questi comportamenti, spesso inconsapevoli, influenzano negativamente il benessere generale e devono essere corretti per ridurre i pericoli.

Le patologie cardiovascolari costituiscono da decenni la principale causa di mortalità a livello globale, con numeri che nel 2025 hanno superato i 220.000 decessi annui solo in Italia. Parliamo di 600 morti al giorno, molte delle quali potrebbero essere prevenute. Nell'immaginario comune, si tende a pensare che la salute del cuore sia minacciata esclusivamente da eventi traumatici o condizioni estreme, ma la realtà clinica descritta dai cardiologi suggerisce uno scenario ben diverso. Sono i piccoli gesti quotidiani e i peccatucci veniali che, protratti nel tempo, si sedimentano fino a diventare fattori di rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I primi segnali dell’insufficienza cardiaca: cosa il tuo cuore sta cercando di dirti