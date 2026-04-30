Malagò esce di nuovo allo scoperto | Entro fine della prossima settimana scioglierò le riserve per la mia candidatura alla presidenza FIGC

L'ex presidente del CONI ha annunciato che entro la fine della prossima settimana comunicherà se si candiderà alla presidenza della FIGC. La competizione per la guida della Federazione sta diventando sempre più concreta, con il suo nome tra i favoriti. Malagò ha confermato di dover ancora sciogliere le riserve, ma ha fatto sapere che le decisioni saranno prese a breve. La situazione si sta delineando con una certa chiarezza in vista delle prossime scadenze.

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