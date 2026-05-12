Il rappresentante della Serie B ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di Malagò, dopo aver deciso di appoggiarlo. La decisione è arrivata poco dopo che la componente guidata da Bedin aveva completato i suoi approfondimenti e scelto di sostenere l’ex presidente del Coni. La candidatura di Malagò sembra quindi prossima, con il sostegno ufficiale di questa componente del calcio italiano.

La candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza Figc è imminente. La formalizzazione è prevista domani mattina, ma già stasera potrebbe arrivare l'annuncio. Dopo le 20 è arrivato anche l'endorsement della Serie B, l'ultima componente di cui l'ex presidente del Coni attendeva una posizione. E anche i 20 club del campionato cadetto sono per Malagò. Questa la nota: "La Lnpb comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò riceve anche l'appoggio della Serie B: la candidatura è imminente

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