Giovanni Malagò, presidente della FIGC, riceve il supporto della Lega Serie A per la sua candidatura. Secondo quanto riferito, la Lega avrebbe espresso preferenze a suo favore, confermando un sostegno significativo in vista delle prossime decisioni ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine all’ambiente sportivo, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle modalità di questa preferenza.

di Stefano Cori Presidente FIGC – Giovanni Malagò ha quasi il pieno sostegno della Lega Serie A sulla sua candidatura. Questa mattina si è svolta l’ Assemblea della Lega Calcio Serie A e da questa riunione è uscita l’indicazione di Giovanni Malagò come candidato dei club del massimo campionato italiano per la presidente della FIGC. Stando a quanto riportato da Sky Sport, La Lega Serie A esprime 17 preferenze per Giovanni Malagò come presidente FIGC. Tra queste c’è anche l’Inter di Giuseppe Marotta. Fino alla giornata di ieri le squadre che non avevano sottoscritto la sua candidatura erano Lazio, Verona, Sassuolo, Torino, Pisa, Parma. Resta da capire quali sono le tre che ancora oggi hanno tenuto la posizione opposta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Presidente FIGC, Malagò ha l’appoggio della Lega Serie A: ecco quante preferenze a suo favore!

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