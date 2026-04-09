Malagò ha l'appoggio della Serie A per diventare il presidente della FIGC | solo Lotito si oppone

Lunedì si terrà una riunione tra i rappresentanti di diverse squadre di Serie A per decidere quale candidato supporteranno alle prossime elezioni della FIGC, previste per il 22 giugno. Tra le nomine in corsa, quello di Malagò riceve il sostegno della maggioranza delle squadre del campionato, mentre solo un rappresentante si oppone alla sua candidatura. La decisione finale sarà presa durante l'incontro programmato.

Lunedì la Serie A terrà una riunione per scegliere il suo candidato alle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC: la maggioranza appoggerà Malagò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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