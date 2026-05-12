Giovanni Malagò ha incontrato ieri un rappresentante del governo e ora si prepara a ufficializzare la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione di presentarsi alle prossime votazioni si avvicina, dopo aver rinviato di qualche ora la formalizzazione della candidatura. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere le mosse finali in vista delle elezioni federali.

Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà domenica alle 12:30! Oggi il...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malagò pronto per la FIGC: ieri l’incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse

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?? #Malagò, quello ineleggibile, sta preparando le carte. Sempre LORO. Sempre a cercare e poi trovare l'escamotage, il cavillo, per avere una scappatoia e fare il caxxo che gli pare in barba alle regole. #FIGC #AIA #CAN #Var #Rocchi #Meazza #SanSiro #In x.com

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