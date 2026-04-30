Calciatori e allenatori di calcio hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò per la presidenza della Figc. La scelta riguarda anche la rappresentanza della Lega A. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con i rappresentanti delle due categorie che hanno espresso il loro appoggio al candidato. La candidatura di Malagò viene ora sostenuta da queste componenti, in vista delle prossime elezioni.

AGI - Calciatori e allenatori di calcio hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò. “A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, Aic e Aiac hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro – si legge in una nota congiunta – nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Figc: calciatori e arbitri appoggiano la candidatura di Malagò

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Calciatori e allenatori sostengono Giovanni Malagò per la presidenza FIGC Cosa cambia in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno: https://fanpa.ge/MRSus - facebook.com facebook

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