Federcalcio Malagò ha deciso | Domani deposito la mia candidatura

Il presidente del Comitato olimpico nazionale ha annunciato all’agenzia di stampa di aver deciso di presentare la propria candidatura alle prossime elezioni della Federazione italiana gioco calcio. Ha dichiarato che domani procederà con il deposito ufficiale della candidatura. La decisione arriva in un momento di attesa per le imminenti consultazioni elettorali nel mondo del calcio italiano.

Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. «Lo avevo detto e sono stato di parola – dichiara – per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza». Il segnale nel pomeriggio dalla Lega B. A sbloccare la situazione è stata la convergenza della Lega B sul nome. «La Lega nazionale professionisti serie B – si legge nella dichiarazione – comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico.🔗 Leggi su Open.online

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