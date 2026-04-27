Durante il fine settimana del Gran Premio storico di Monaco, la giornalista e regista è stata vista indossare un paio di jeans bianchi abbinati a una camicia in denim. L’outfit ha attirato l’attenzione per la sua semplicità, mostrando come si possa ottenere uno stile elegante anche con capi casual. La scelta di Borromeo ha suscitato commenti sulla sua capacità di adattare il look alle occasioni più informali.

Questa volta, però, ad amplificare quel suo innato senso per lo stile e dunque avvalorare quel prestigioso riconoscimento non ci sono sofisticati chemisier o raffinati abiti da sera (tra i suoi capi prediletti), ma un casual look, tra i più universalmente apprezzati, forse, di questa mezza stagione, che la giornalista e regista ha saputo elevare rendendolo innegabilmente très chic. Avvistata ai bordi del circuito del Gran Premio Storico di Monaco, la moglie di Pierre Casiraghi, per l'occasione, ha infatti deciso di sfoderare un pratico paio di jeans bianchi ad altezza caviglia, un modello dal fit morbido, abbinandolo a una camicia in denim dal lavaggio semi-chiaro con maniche arrotolate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice Borromeo sa come trasformare il look più casual in quello più chic

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