Una proposta di legge mira a regolamentare il settore del make up artist, che conta circa 70.000 professionisti e un mercato valutato intorno ai 500 milioni di euro. La legge intende distinguere chiaramente le attività artistiche di trucco da quelle estetiche, modificando le modalità di esercizio e le normative di riferimento. Si tratta di un intervento che potrebbe influenzare le modalità di lavoro e la regolamentazione professionale di coloro che operano in questo settore.

? Domande chiave Come cambierà il lavoro per i 70mila professionisti del settore?. Perché il trucco artistico deve separarsi dalle attività estetiche?. Quali impatti avrà il nuovo codice Ateco sulla mobilità professionale?. Come influirà la nuova legge sul mercato del wedding e della moda?.? In Breve Settore muove 500 milioni di euro con altri 500 milioni per la formazione.. Tra 40mila e 70mila professionisti operano tra retail, matrimoni e moda.. La proposta AC 2917 mira a distinguere l'arte del trucco dall'estetica.. Milano Fashion Week impiega circa 2.500 truccatori durante l'evento..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Make up artist: proposta legge per un settore da 500 milioni

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How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

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