Una proposta di legge regionale sostenuta dal Partito Democratico mira a rafforzare il ruolo del Terzo settore come elemento centrale del sistema sociale. Il progetto è stato presentato nel corso di un tour in Lombardia, con un incontro a Varese dedicato alle realtà locali del settore sociale e ai cittadini. La discussione si è concentrata sui contenuti della proposta e sulla sua applicazione nel territorio.

Un progetto di legge regionale per il Terzo settore: a firmarlo, il Pd. In tour lombardo, la proposta è stata illustrata a Varese alle realtà locali del sociale e ai cittadini. A presentarla il primo firmatario Davide Casati (a destra nella foto), capodelegazione in commissione Sostenibilità sociale, con il consigliere varesino Samuele Astuti (a sinistra). L’obiettivo del progetto di legge è valorizzare, sostenere e promuovere il Terzo settore, che in Lombardia conta quasi un milione e mezzo di volontari, il 30% circa del totale in tutta Italia. Sono sei gli obiettivi, a partire dalla valorizzazione del Terzo settore come componente essenziale del sistema sociale lombardo, riconoscendone il ruolo costituzionale e promuovendo strumenti normativi e amministrativi che ne rafforzino l’azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La proposta di legge regionale: "Il Terzo settore da supportare come fulcro del sistema sociale"

Piano regionale per lo sport: Scandella presenta proposta di legge per unire le forze del settoreMercoledì 4 febbraio, in Commissione VII della Regione Lombardia, si è conclusa l’audizione con i rappresentanti delle associazioni e delle...

Educazione non formale: 135 milioni ai Comuni per i centri estivi e ora una proposta di legge per riconoscere terzo settore, oratori e associazioni come comunità educantiLa deputata ha dichiarato che “l’educazione non formale, accanto alla scuola, rappresenta un’esperienza di primaria importanza per la crescita sana,...

Approfondimenti e contenuti su La proposta di legge regionale: "Il...

Temi più discussi: La proposta di legge regionale: Il Terzo settore da supportare come fulcro del sistema sociale; Filantropia e trust: la proposta di legge per il cambiamento; Quando il PD voleva un’Alta Corte per i magistrati; Le ragioni del No di Giovanni Salvi.

La Lombardia senza una legge sul Terzo Settore: il PD presenta una proposta per colmare il vuoto normativoIl progetto nasce da un anno di ascolto con associazioni e cooperative: prevista una Consulta regionale, incentivi all’inserimento lavorativo e criteri distinti tra profit e non profit negli affidamen ... varesenews.it

Filantropia e trust: la proposta di legge per il cambiamentoL’esclusione del non profit dal Registro unico nazionale del Terzo settore crea una contraddizione normativa che limita l’uso di questo strumento filantropico in Italia ... milanofinanza.it

Per il terzo anno consecutivo, la squadra maschile di curling affronterà la finale dei Campionati mondiali juniores. I detentori del titolo Stefano Spiller, Cesare Spiller, Stefano Gilli e Andrea Gilli, coadiuvati dall'alternate Stefano Vigliani, hanno sconfitto in semifi - facebook.com facebook

#referendumGiustizia Separazione delle carriere, per garantire un giudice realmente terzo rispetto all’accusa e assicurare un processo giusto Sorteggio dei componenti togati e laici x.com